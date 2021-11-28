Москва, , 08:37 — REGNUM С 1 декабря трем категориям российских пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии. Об этом 28 ноября сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что к этим категориям относятся: проработавшие до августа 2021 года и уволившиеся в последний летний месяц, лица, которым в ноябре исполнилось 80 лет, и подававшие заявление на перерасчёт.

При этом в ПФР указали, что для первой из названных категорий граждан информация об увольнении поступает в фонд только на четвертый месяц и в связи с этим доплата им будет произведена позднее.

«Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь», — отметили в ПФР, добавив, что вся необходимая для осуществления выплат информация будет направлена в ПФР и работодателям и потому не нужно писать каких-либо заявлений.

Кроме того, у граждан, достигших в ноябре 80-летнего возраста, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, на данный момент составляющая 6044 рублей 48 копеек, вырастет до 12 088 рублей 96 копеек.

Также подававшие заявления на перерасчет пенсий лица тоже могут рассчитывать на индексацию. Перерасчет будет сделан в случае, если, к примеру, у гражданина имеются несовершеннолетние иждивенцев и есть все подтверждающие это документы по состоянию на ноябрь 2021 года.