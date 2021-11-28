Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск является одним из самых популярных иностранцев в России. Об этом 27 ноября сообщила газета The Washington Post.

Илон Маск NVIDIA Corporation

По версии издания, Маск является в России, по всей вероятности, «самой любимой иностранной персоной». Предполагается, что причиной такой популярности у российских граждан стали авантюры бизнесмена в сфере освоения космоса, так как эта тема для жителей России всегда связана с ностальгией по временам СССР.

Также отмечается, что, по всей видимости, российские граждане считают биографию Маска, иммигрировавшего в США из ЮАР, вдохновляющей. Кроме того, издание упоминает, что сам Маск довольно положительно относится к России и к шуткам в его адрес со стороны жителей России, особенно к шутке с обращением: «Как тебе такое, Илон Маск?».

Упоминается и участие бизнесмена в российском просветительском марафоне «Новое знание», который состоялся в мае текущего года. Маск положительно отозвался о России, подчеркнув, что «в России много таланта и энергии» и выразил надежду на то, что эта энергия «сохранится в будущем».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские космонавты готовятся к операциям с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, когда проходят подготовку по американскому сегменту МКС.

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