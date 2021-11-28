Киев, , 08:30 — REGNUM Российская сторона якобы настроена на «провал» Минских соглашений и будет рада ему поскольку получит свободу действий в Донбассе, заявил 27 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Zeit.

Дмитрий Кулеба

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«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую роскошь», — сказал украинский министр.

Кулеба добавил, что Киев не нарушал Минских соглашений и сейчас лучших альтернатив этим договорённостям нет.

Напомним, именно Украина с момента подписания Минских соглашений в 2015 году ищет способы отказаться выполнения своих обязательств. Так, в сентябре 2021 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев одержал очередную победу на переговорах в Вашингтоне и «снялся с крючка» Минских соглашений.

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