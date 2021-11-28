Вильярреаль, Испания, , 08:17 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» уверенно обыграл команду «Вильярреал» в матче пятнадцатого тура испанской Примеры. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

Счет в матче был открыт в начале второго тайма французским хавбеком каталонцев Френки де Йонгом (48-я минута), на что хозяева ответили мячом своего нигерийского полузащитника Саму Чуквезе (76-я). Однако на большее «Вильярреала» не хватило и «Барселона» выиграла после последовавших за этим голов французского форварда Мемфис Депая (88-я) и бразильского хавбека Филиппе Коутиньо (90+4-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Барселоны» стало 23 очка, что позволяет ей занимать седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Вильярреала» 16 очков и двенадцатое место.