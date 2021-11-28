Будапешт, , 08:05 — REGNUM Сегодня на Западе нет желающих развязывать конфликт между Россией и НАТО, напротив, его будут всячески избегать, заявил 27 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался, — сказал он. — Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен».

Венгерский министр добавил, что его страна как член НАТО имеет определённые обязательства перед альянсом и должна их соблюдать, однако приложит «все силы» для предотвращения конфликта с Россией.

В ходе интервью Петер Сийярто сообщил также, что Венгрия использует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в соответствии с европейскими нормами.

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