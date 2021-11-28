Село Октябрьское, Челябинская область, , 08:05 — REGNUM В Октябрьском районе Челябинской области раскрыли кражу кур. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Куры

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Пострадавшим оказался житель села Октябрьское, родившийся в 1963 году. Неизвестные похитили из его сарая куриц на 76 тыс. рублей.

Под подозрение попали два жителя села Барсучье 1997 и 1983 годов рождения. Один из них был ранее судим за совершение имущественных преступлений. Полицейские установили, что они сорвали навесной замок и похитили девять кур. Причинённый ущерб уже возмещён.