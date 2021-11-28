Сент-Луис, США, , 08:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» уверенно обыграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Талисман хоккейной команды «Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей голами отличились оформившие в матче дубли российские нападающие Павел Бучневич (21-я и 51-я минуты), также сделавший одну результативную передачу, и Иван Барбашёв (22-я и 53-я), а также Джордан Кайру (34-я) и Джастин Фолк (46-я).

У «Коламбуса» голы забили Бун Дженнер (13-я, в большинстве) и оформивший в матче дубль шведский защитник Адам Боквист (42-я, в большинстве и 58-я).

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко записал на свой счет в матче три результативные передачи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 1 декабря примет у себя клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Коламбус» в этот же день на выезде сыграет с командой «Нэшвилл Предаторз».