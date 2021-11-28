Бишкек, , 07:49 — REGNUM До дня голосования на парламентских выборах Центризбирком Киргизии получил 196 жалоб о возможных нарушениях, сообщил 28 ноября журналистам член ЦИК Кайрат Маматов.

Голосование. Киргизия Kenesh.kg

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«По общим заявлениям, поступившим в ЦИК на 28 ноября в 8:00 (05:00 мск), всего получено 196 жалоб и обращений», — сказал он.

По словам Маматова, все обращения были обработаны, по выявленным фактам вынесено четыре предупреждения, наложено 14 штрафов на сумму 105 тыс. сомов (около 95 тыс. рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в день голосования на выборах депутатов парламента Киргизии в республике и за её пределами открылись 2 494 избирательных участка.

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