Челябинск, 28 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Челябинске на местной телебашне 28 ноября включат иллюминацию. Акция приурочена ко Дню матери, сообщили журналистам в мэрии.

Loren Javier Мать и дочь

«Челябинская телебашня подарит любимым мамам сердечки и букеты незабудок — традиционный символ праздника», — говорится в сообщении. Огни будут гореть с 19:00 до 24:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник учредили в 1998 году.