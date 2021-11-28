Токио, , 07:45 — REGNUM Японский аниматор Хаяо Миядзаки решил вновь вернуться к работе и снять свой последний анимационный фильм. Об этом Миядзаки рассказал в интервью газете The New York Times.

Хаяо Миядзаки 文部科学省ホームページ

Выпускать фильм будет анимационная студия Studio Ghibli, основанная самим Миядзаки и Исао Такахатой. Режиссёр рассказал, что в основу сюжета ляжет роман Ёсино Гэндзабуро «Как поживаете?».

Фильм расскажет о жизни подростка, переживающего смерть своего отца. Миядзаки не стал раскрывать подробностей новой работы.

Миядзаки несколько раз объявлял о завершении режиссёрской карьеры, впервые это произошло в конце 1990-х годов. Однако через год он вернулся, чтобы снять «Унесённые призраками». Эта работа была удостоена премии «Оскар» в 2002 году как лучший анимационный полнометражный фильм.0