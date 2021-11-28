Сыктывкар, , 07:39 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights 106, который прошёл 27 ноября в Сыктывкаре.

Поединок продолжался около четырёх минут и завершился после того, как Сантос провёл удушающий прием и вынудил российского бойца сдаться.

В коротком интервью после поединка менеджер российского бойца Азамат Бостанов сообщил, что бразилец «объективно показал уровень Саши».

«Марсио — крепкий боец. Не топ-уровня, но и не мешок для битья. И он объективно показал уровень сегодняшней подготовки Саши», — цитирует издание Sport24 представителя Емельяненко.

Добавим, что бой в Сыктывкаре стал первым для Емельяненко примерно за полтора года в MMA. Для него это поражение стало девятым в MMA при 29 победах и одной ничьей. Сантос одержал 17-ю победу в карьере при шести проигранных боях и одной ничьей.

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