Иркутск, , 07:38 — REGNUM Должностных лиц Иркутского отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) подозревают в хищении более 600 тысяч рублей: возбуждено уголовное дело, проводятся обыски. Как сообщает 28 ноября телеграм-канал территориального СУ СК РФ, речь идет о средствах фонда, а не о накоплениях граждан.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, сотрудники ПФР с использованием своего служебного положения, осуществили хищение денежных средств бюджета фонда и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению.

В результате преступных действий бюджету ПФР причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года по подозрению в мошенничестве был задержан председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа Иркутской области. Речь идёт о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

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