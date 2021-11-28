Красноуральск, Свердловская область, , 07:37 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области произошёл конфликт между водителем скорой помощи и неизвестными, выдававшими себя за оперативников. Об этом пишут СМИ.

Скорая помощь

Kurganobl.ru

Как следует из видеозаписи, двое неизвестных подъехали в гражданской машине к автомобилю скорой помощи и потребовали от водителя скорой помощи пропустить их. Последний отказался, заявив, что сейчас вынесут пациента, и не показал неизвестным документы, которые те от него потребовали. Речь «оперативников» была сдобрена матерными словами.

По данным Е1.ru, подъехавшими могли быть сотрудники полиции.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил журналистам, что о словесной перепалке уже доложено руководству территориального ОВД. И оно изучит, насколько правомерно действовали стороны.