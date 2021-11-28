Пекин, 28 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Телекоммуникационный спутник ChinaSat 1D успешно выведен на околоземную орбиту. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на данные Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

AAxanderr Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б»

Запуск спутника проводился 27 ноября с космодрома «Сичан». Для пуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-3B». Прошедший старт стал 399-ым полётом ракет семейства «Чанчжэн».

Разработчиком спутника ChinaSat 1D является Китайская академия космических технологий. Этот космический аппарат будет использоваться для сотовой связи, интернета, телевидения и радио.

До конца 2021 года в Китае планируют провести ещё два пуска ракет космического назначения. К настоящему времени в 2021 году Китай провёл уже 42 запуска, что стало рекордом для китайской ракетно-космической отрасли.