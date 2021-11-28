Челябинск, 28 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске 17-летний подросток угнал у отца автомобиль марки BMW и разбил несколько автомобилей. Об этом пишут СМИ.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла на улице Чичерина. Участниками ДТП стали пять машин. Пострадавших нет, но транспортные средства получили повреждения.

По предварительным данным, подросток ехал на большой скорости и не справился с управлением. Теперь его родителям предстоит возмещать ущерб.