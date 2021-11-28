Вена, , 06:34 — REGNUM Соединенные Штаты в период переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут усилить давление на Иран, если власти исламской республики специально начнут затягивают процесс для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы. Об этом 27 ноября заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в интервью телекомпании «Би-би-си».

Вид на Иран из США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мы надеемся, что этого не произойдет, но если случится, то давление должно быть усилено, чтобы дать понять Ирану, что выбор, который он делает, является неправильным, — сказал американский дипломат. — У него есть другой доступный для него путь, но этот путь не открыт на неопределенный срок, потому что ядерная программа Ирана ставит под угрозу саму суть сделки».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 и 28 ноября участники сделки по иранской ядерной программе проводят новый раунд переговоров для возвращения в СВПД Соединённых Штатов, которые вышли из соглашения в 2018 году. Ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что его страна развивает мирную ядерную программу, выполняя все свои обязательства по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

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