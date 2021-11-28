Ниамей, , 06:23 — REGNUM По крайней мере два человека погибли, не меньше десяти получили ранения в результате столкновений между силами обороны и безопасности Нигера и участниками акции протеста против прохода автоколонны французских военных. Об этом 27 ноября сообщает издание Actu Niger.

Карта-флаг Нигера Darwinek

Столкновения произошли в департаменте Тера в регионе Тиллабери на границе с Буркина-Фасо. Протестующие перекрыли дорогу, заблокировав движение автоколонны французских военных по территории Буркина-Фасо. Стычки с силами безопасности начались в ночь на 27 ноября и продолжились днём, во время попыток сил безопасности освободить дорогу и сдержать демонстрантов.

Отмечается, что при разгоне протестующих силы безопасности применяли слезоточивый газ, также очевидцы рассказывают о предупредительных выстрелах. Большинство демонстрантов — молодые люди, они возвели на автодорогах баррикады из покрышек и кричали французским военным: «Убирайтесь домой!». В городе Кая протестующим удалось заблокировать колонну военнослужащих, следовавших из из Кот-д'Ивуара в Нигер, на неделю.

Местные жители обвиняют французских военных в поставках оружия для группировок джихадистов в регионе Сахеля, при этом автоколонна везла груз, необходимый для материально-технического обеспечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке протестующими автоколонны французских военнослужащих в Буркина-Фасо.

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