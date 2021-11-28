Москва, 28 ноября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Советский и российский певец, композитор, автор песен Александр Градский скончался на 73-м году жизни в Москве. Об этом 28 ноября сообщает издание «Известия».

Kodru Александр Градский

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России скончался в 02:10 мск 28 ноября.

Градский находился в одной из московских клиник, куда он был экстренно госпитализирован 26 ноября с подозрением на инсульт.