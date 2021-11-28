Нью-Йорк, США, 28 ноября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Украина была признана Организацией Объединённых Наций (ООН) страной с самыми быстрыми темпами сокращения населения в мире. Данные были представлены ООН 27 ноября в аналитической справке «Демографические процессы».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Основными причинами сокращения населения на Украине были названы низкий процент рождаемости вкупе с высоким уровнем смертности и ростом масштабов миграции. Согласно данным ООН, около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, при этом больше половины этих смертей могли быть предотвращены.

Аналитики пришли к выводу, что к 2050 году население Украины сократится до 35 млн человек. Для решения демографической проблемы властям Украины рекомендовано «инвестировать в человеческий капитал», приняв политические меры, направленные на здравоохранение, образование, снижение уровня бедности, достойную оплату труда, социальную защиту и охрану окружающей среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, запад довёл экономику Украины до разрушения, миллионы украинцев могут покинуть свою страну.