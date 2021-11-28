Бишкек, , 05:47 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Киргизии сообщила об открытии в 8:00 (05:00 мск) участков для голосования на парламентских выборах страны. Всего на территории республики и за её пределами будет действовать 2 494 избирательных участка.

Брифинг председателя ЦИК Киргизии Shailoo.gov.kg

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдётся без революции? Парламентские выборы в Киргизии — все новости»

«Ровно в 8:00 все участки были открыты», — сказал журналистам представитель комиссии.

В списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, за ходом выборов в Киргизии будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России.

На выборы зарегистрировано 1311 кандидатов — 1015 от 21 политической партии и 296 по одномандатным округам. Для попадания в парламент партиям необходимо будет получить не менее 5% голосов избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в парламент Киргизии 27 ноября идет голосование вне помещений