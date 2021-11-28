Нью-Йорк, США, , 05:24 — REGNUM Организуемый в США так называемый «Саммит за демократию» достоин сожаления, написал 27 ноября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

Дмитрий Полянский Un.org

По его мнению, инициатива американцев «может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы».

«История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит», — объяснил Полянский.

Напомним, администрация США запланировала на 9 и 10 декабря проведение международной встречи на уровне глав государств, которая получила название «Саммит за демократию». В качестве ключевых тем для переговоров названы «защита от авторитаризма», «борьба с коррупцией» и «содействие уважению прав человека».

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