Кемерово, , 04:54 — REGNUM Из кемеровской шахты «Листвяжная» спасатели подняли тела ещё пяти шахтёров. Все они предварительно опознаны. Об этом сообщили власти региона.

В шахте Smdnr.ru

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Уточняется, что это горняки предположительно с участка №5 подготовительных работ.

Сейчас для семей погибших и пострадавших на шахте работает горячая линия министерства социальной защиты населения Кузбасса: +7 (905) 076-91-59.

Ранее на поверхность было поднято шесть тел — троих горноспасателей и троих шахтёров.

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