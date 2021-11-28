Кемерово, 28 ноября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Из кемеровской шахты «Листвяжная» спасатели подняли тела ещё пяти шахтёров. Все они предварительно опознаны. Об этом сообщили власти региона.

Smdnr.ru В шахте

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Уточняется, что это горняки предположительно с участка №5 подготовительных работ.

Сейчас для семей погибших и пострадавших на шахте работает горячая линия министерства социальной защиты населения Кузбасса: +7 (905) 076-91-59.

Ранее на поверхность было поднято шесть тел — троих горноспасателей и троих шахтёров.