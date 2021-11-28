Вашингтон, 28 ноября, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Около 30 человек совершили массовую кражу в магазине электроники в американском штате Миннесота. Об этом 28 ноября сообщает телеканал CBS.

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Инцидент произошёл в магазине Best Buy в Бернсвилле. Вечером 27 ноября толпа людей ворвалась в магазин, люди схватили с полок товар и скрылись до прибытия полиции. Сколько товара и на какую сумму было украдено, не уточняется.

До настоящего времени в связи с инцидентом никто не был задержан. Случаи массовой кражи в последнее время стали происходить в США значительно чаще. Так, например, толпа неизвестных злоумышленников ограбила магазин Louis Vuitton в Калифорнии, в другом налёте на магазин одежды участвовали около 80 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники компании Apple отсудили у неё около 30 млн долларов за время, потраченное на проверку их сумок.