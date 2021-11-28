Париж, 28 ноября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Минздрав Франции распорядился изолировать всех граждан, которые контактировали с носителями SARS-CoV-2 со штаммом «Омикрон». Об этом говорится в приказе ведомства, направленном 27 ноября в медучреждения страны.

Вокзал. Франция

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«Контактировавшие с носителями нового штамма или теми, у кого есть подозрение на его наличие в организме, вне зависимости от вакцинации должны быть помещены на карантин», — говорится в документе.

В настоящее время во Франции не выявлено случаев заражения коронавирусом с новым штаммом. Мера принята превентивно для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, правительство объявило о приостановке полётов из стран южной части Африки. Все, кто посещал ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини, должны будут уведомить об этом власти и сдать ПЦР-тест.