Канберра, 28 ноября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Первые случаи инфицирования «Омикрон"-штаммом коронавируса подозревают власти австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом 28 ноября сказано в заявлении министерства здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предполагается, что «Омикрон"-штаммом могут быть заражены два человека, прибывших в Австралию из ЮАР. Результат их анализов станет известен через несколько дней, когда будут проведены дополнительные исследования в Сиднее.

Всем прибывшим одним самолётом с двумя гражданами, прилетевшими из ЮАР, предписано немедленно пройти тестирование и принять меры к самоизоляции на 14 дней.

Авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, Сейшельскими островами, Эсватини и ЮАР власти Австралии ограничили с 27 ноября. Причиной такого решения стало выявление на юге Африки нового «Омикрон"-штамма коронавируса. Въезд разрешён только гражданам Австралии, либо имеющим вид на жительство при условии соблюдения карантина в течение 14 дней в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.