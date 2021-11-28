Хартум, , 02:31 — REGNUM Как минимум шестеро военнослужащих погибли в результате боестолкновений между Суданом и Эфиопией. Об этом 27 ноября сообщает агентство Reuters.

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По данным, полученным от командования армии Судана, на суданских военнослужащих было совершено нападение со стороны боевиков и групп эфиопской армии. Боестолкновения произошли в Аль-Фашака, при боях погибли шесть военнослужащих Судана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о боестолкновениях в суданском штате Западный Дарфур, в результате которых погибли 43 человека. Кроме того, поступают сведения о множестве людей, пропавших без вести. Столкновение стало результатом конфликта между арабскими кочевниками и фермерами из племени Мессерийя Джебель.

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