Дамаск, , 02:13 — REGNUM Как минимум четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате взрыва автомобиля. Об этом 28 ноября сообщает телеканал Al Arabiya.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, взрыв произошёл в сирийском городе Манбидж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании самодельного взрывного устройства на пути движения колонны российской военной полиции в Сирии. Взрыв произошёл во время патрулирования трассы в сирийской провинции Дераа. Российские военнослужащие не пострадали.

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