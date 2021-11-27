Дамаск, 28 ноября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате взрыва автомобиля. Об этом 28 ноября сообщает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным телеканала, взрыв произошёл в сирийском городе Манбидж. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о срабатывании самодельного взрывного устройства на пути движения колонны российской военной полиции в Сирии. Взрыв произошёл во время патрулирования трассы в сирийской провинции Дераа. Российские военнослужащие не пострадали.