Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Несколько дней назад присяжные суда штата Висконсин оправдали Кайла Риттенхауса, который, находясь в состоянии аффекта, стрелял в атаковавших его участников прошлогодних массовых беспорядков в рамках движения BLM. Обвинение требовало для молодого человека 164-летнего заключения, но присяжные решили, что Риттенхаус действовал в рамках самообороны.

Флаг США

Так называемая американская прогрессивная общественность была шокирована приговором, а глава Белого дома Джо Байден выразил «гнев и озабоченность» по этому поводу. В своём выступлении президент США призвал американцев сохранять порядок, тогда как СМИ прогнозировали массовые протесты, отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Каково же было удивление демократов, когда вся протестная активность ограничилась единичными выступлениями.

Подобная пассивность демократического электората США стала вторым серьёзным звонком после неожиданного проигрыша демпартии на губернаторских выборах в Вирджинии, которую демократы считали своим оплотом последние два десятилетия. По словам вице-президента Камала Харрис, они должны были стать моделью для предстоящих выборов в конгресс в 2022 году и президентских выборов в 2024 году.

Обострение политического кризиса за океаном может отразиться и на России, уверена Елена Панина. Она напомнила, что русофобия отличает как демократов, так и республиканцев, а значит усиление вражды между ними приведёт к повышению градуса ненависти к России. Нельзя исключать, что американский истеблишмент решит выпустить пар внутри страны с помощью агрессивного поведения на внешнеполитической арене, а самая благоприятная повестка для этого — антироссийская.