Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева установила на соревновании по фигурному катанию в Сочи три мировых рекорда.

Pxhere.com Фигурное катание

Спортсменка установила новые рекорды в произвольной программе, по сумме двух программ, а также в короткой программе.

Гран-при в Сочи завершилось триумфом российских фигуристок. Первое место досталось Камиле Валиевой, второе — Елизавете Туктамышевой, третье — Майе Хромых.