Российская фигуристка установила три мировых рекорда на Гран-при в Сочи
Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева установила на соревновании по фигурному катанию в Сочи три мировых рекорда.
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Фигурное катание
Спортсменка установила новые рекорды в произвольной программе, по сумме двух программ, а также в короткой программе.
Гран-при в Сочи завершилось триумфом российских фигуристок. Первое место досталось Камиле Валиевой, второе — Елизавете Туктамышевой, третье — Майе Хромых.