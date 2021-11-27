Сыктывкар, , 23:50 — REGNUM Бразильский боец Марсио Сантос нанес поражение российскому спортсмену Александру Емельяненко на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре 27 ноября.

Поединок, который продлился всего один раунд, стал главным событием вечера. Сантос победил российского бойца удушающим приемом.

Напомним, первоначально бразильский боец должен был выйти на бой с Вячеславом Василевским, но тот снялся с поединка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что он продолжит свою профессиональную карьеру.