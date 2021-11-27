Санкт-Петербург, 27 ноября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Фестиваль уличной культуры «Уличная классика», организованный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), собрал 27 ноября в Санкт-Петербурге более 300 топ-спортсменов из 24 регионов страны. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева рассказала о перспективах развития уличной культуры и спорта.

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«Уличная классика» — это комплексная программа по развитию уличной культуры и спорта на территории нашей страны, которая ориентирована на консолидацию региональных лидеров, создания сообществ и организацию мероприятий образовательного и фестивального форматов.

Автор «В нашей стране широко развита культура уличного спорта. Разные молодёжные сообщества реализуют и продвигают здоровый образ жизни, вовлекают в него классных молодых ребят. Мы в Росмолодежи помогаем с развитием самых разных молодёжных сообществ, это не исключение. Фестивалем «Уличная классика» мы запускаем годовую программу. Она включит передвижные фестивали — витрина уличного спорта и вообще уличной культуры в России, премию — самые лучшие смогут получить поддержку своих проектов, улучшить инфраструктуру в своём регионе. Обучающая программа «Менеджеры улиц» сформирует сообщество ребят, которые будут заниматься организацией локальных событий. Я сама выросла из баскетбола 3×3, начинала с организации дворовых чемпионатов по баскетболу. На своём примере понимаю, насколько ребятам важна наша поддержка», — поделилась руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Структура программы имеет круглогодичный цикл: инструменты по формированию и развитию сообществ, организации и проведению мероприятий локального, регионального, федерального и международного уровней. Основными направлениями реализации программы станут: стрит искусство (хип-хоп, брейинг, граффити, диджеинг) и экшн спорт (воркаут, паркур, панна, баскетбол 3×3, футбольный фристайл, трикинг, фриран, скейтбординг, BМХ, кикскутер, стритбол, дрифт, МТВ, сноубординг, стантрайдинг).

26 ноября в формате технического открытия площадку посетили министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук.

Автор «Хочу сказать «большое спасибо» ребятам, организации «Улицы России» и Союзу экстремальных видов спорта за то большое дело, которое они делают, — сказал Олег Матыцин, — Это движение позволяет молодёжи чувствовать себя в одной команде. У всех ребят горят глаза, их не надо мотивировать, они хотят заниматься спортом. Уличный спорт сегодня стал частью культуры общества и молодёжи. Сейчас это настоящий спорт, очень привлекательный для молодёжи, им занимаются миллионы мальчиков и девочек. Значит, нам надо создать молодёжи максимально комфортные условия для занятий этими видами спорта во всех субъектах России».

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук отметил необходимость обмена опытом с Россией в вопросе развития уличных видов спорта.