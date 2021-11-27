Москва, 27 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американского вооружения на Украину. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Life».

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США и Украина

«Сегодня эта, говоря военным языком, линейка вооружений, которая поступает на Украину, все больше расширяется: Stinger, Javelin, даже наши Ми-17 туда попали», — отметил дипломат.

Антонов также подчеркнул, что Соединенные Штаты декларируют указанное оружие как оборонительное.

Напомним, ранее российский посол обвинил Вашингтон в усугублении ситуации на Украине, назвав действия американской стороны — неприемлемыми.