Москва, 27 ноября 2021, 23:20 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») поздравила защитницу Сталинграда со столетним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны Прасковья Усетинская работала старшей операционной сестрой.
Заместитель Председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова стала одной из первых гостей ветерана Прасковьи Усетинской. Защитница Сталинграда 27 ноября отметила свой 100-й День рождения.
Ветеран поблагодарила за теплые слова и пригласила за стол. Отказаться было невозможно.
К приходу гостей Прасковья Николаевна надела свои медали, среди них «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны II степени.
На фронт Прасковья Усетинская попала в 19 лет сразу после окончания медицинских курсов.
В июле 1942 года ее дивизия вступила в Сталинградскую битву: сходу заняла оборону возле Суровикино — небольшого городка, через который на Сталинград шли железная и автомобильная дороги. Дивизия героически сражалась вместе с другими частями Красной армии, побывав в окружении под Большой Россошкой. А 14 сентября ее остатки ввели в бой в Сталинграде как последний армейский резерв.
По воспоминаниям ветерана, из 14 тысяч солдат и офицеров, прошедших с июля через 399-ю стрелковую дивизию, к 18 сентября осталось 158 человек. После переформирования дивизия освобождала Белоруссию и громила гитлеровцев в Восточной Пруссии.
Демобилизовалась Усетинская в звании лейтенанта медицинской службы в марте 1945 года.