Москва, 27 ноября 2021, 23:20 — REGNUM Депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») поздравила защитницу Сталинграда со столетним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны Прасковья Усетинская работала старшей операционной сестрой.

Это наша Победа
Это наша Победа
Иван Шилов, ИА REGNUM

Заместитель Председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова стала одной из первых гостей ветерана Прасковьи Усетинской. Защитница Сталинграда 27 ноября отметила свой 100-й День рождения.

«Для меня огромная честь быть в ваш День рождения с вами, настоящим Героем, на которого нам, молодым, надо равняться. Будьте всегда здоровы, пусть семья вас радует. Ваши уникальные воспоминания надо записывать, сохранять и передавать из поколения в поколение память о вашем подвиге и подвиге миллионов советских солдат», — сказала депутат.

Ветеран поблагодарила за теплые слова и пригласила за стол. Отказаться было невозможно.

К приходу гостей Прасковья Николаевна надела свои медали, среди них «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны II степени.

На фронт Прасковья Усетинская попала в 19 лет сразу после окончания медицинских курсов.

В июле 1942 года ее дивизия вступила в Сталинградскую битву: сходу заняла оборону возле Суровикино — небольшого городка, через который на Сталинград шли железная и автомобильная дороги. Дивизия героически сражалась вместе с другими частями Красной армии, побывав в окружении под Большой Россошкой. А 14 сентября ее остатки ввели в бой в Сталинграде как последний армейский резерв.

«Мы в лесу стояли, и как только я заходила к солдатам, они наперебой просили: «Сестричка, подойди», приходилось бегать от одного раненого к другому, и так круглые сутки», — вспоминает Прасковья Усетинская.

По воспоминаниям ветерана, из 14 тысяч солдат и офицеров, прошедших с июля через 399-ю стрелковую дивизию, к 18 сентября осталось 158 человек. После переформирования дивизия освобождала Белоруссию и громила гитлеровцев в Восточной Пруссии.

«Как-то мы попали в окружение к немцам, и пришлось ночью бежать через поле, чтобы выйти к своим. 60 километров пробежали, но я молодая была, не устала», — смеется Прасковья Николаевна.

Демобилизовалась Усетинская в звании лейтенанта медицинской службы в марте 1945 года.

«Я хочу, чтобы вы, дорогие мои, жили мирно и счастливо, пусть вы никогда не узнаете, что значит, когда тебя землей засыпает от бомбежек. Пусть у вас всегда будет над головой мирное небо», — пожелала Прасковья Николаевна.