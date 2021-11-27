Москва, 27 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единая Россия») поздравила защитницу Сталинграда со столетним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны Прасковья Усетинская работала старшей операционной сестрой.

Иван Шилов, ИА REGNUM Это наша Победа

Заместитель Председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова стала одной из первых гостей ветерана Прасковьи Усетинской. Защитница Сталинграда 27 ноября отметила свой 100-й День рождения.

«Для меня огромная честь быть в ваш День рождения с вами, настоящим Героем, на которого нам, молодым, надо равняться. Будьте всегда здоровы, пусть семья вас радует. Ваши уникальные воспоминания надо записывать, сохранять и передавать из поколения в поколение память о вашем подвиге и подвиге миллионов советских солдат», — сказала депутат.

Ветеран поблагодарила за теплые слова и пригласила за стол. Отказаться было невозможно.

К приходу гостей Прасковья Николаевна надела свои медали, среди них «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны II степени.

На фронт Прасковья Усетинская попала в 19 лет сразу после окончания медицинских курсов.

В июле 1942 года ее дивизия вступила в Сталинградскую битву: сходу заняла оборону возле Суровикино — небольшого городка, через который на Сталинград шли железная и автомобильная дороги. Дивизия героически сражалась вместе с другими частями Красной армии, побывав в окружении под Большой Россошкой. А 14 сентября ее остатки ввели в бой в Сталинграде как последний армейский резерв.

«Мы в лесу стояли, и как только я заходила к солдатам, они наперебой просили: «Сестричка, подойди», приходилось бегать от одного раненого к другому, и так круглые сутки», — вспоминает Прасковья Усетинская.

По воспоминаниям ветерана, из 14 тысяч солдат и офицеров, прошедших с июля через 399-ю стрелковую дивизию, к 18 сентября осталось 158 человек. После переформирования дивизия освобождала Белоруссию и громила гитлеровцев в Восточной Пруссии.

«Как-то мы попали в окружение к немцам, и пришлось ночью бежать через поле, чтобы выйти к своим. 60 километров пробежали, но я молодая была, не устала», — смеется Прасковья Николаевна.

Демобилизовалась Усетинская в звании лейтенанта медицинской службы в марте 1945 года.

«Я хочу, чтобы вы, дорогие мои, жили мирно и счастливо, пусть вы никогда не узнаете, что значит, когда тебя землей засыпает от бомбежек. Пусть у вас всегда будет над головой мирное небо», — пожелала Прасковья Николаевна.