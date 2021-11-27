Рим, 27 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Житель Италии, вернувшийся недавно в страну из Мозамбика, заразился новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным журналистов, проживающий в южной области Кампания пациент является первым в стране, у кого выявили новый штамм.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид заявил журналистам, что в Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».