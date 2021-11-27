Тамбов, 27 ноября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров лишил служебной машины начальника управления автодорог и транспорта области.

Tambov.gov.ru Максим Егоров

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где обсуждалась готовность автодорог Тамбовской области к зиме, Максим Егоров подверг критике качество уборки дорог. Он заявил, что в зимний период уход за дорогами приобретает особое значение и возложил ответственность за состояние дорог на главу управления автомобильных дорог и транспорта области Альберта Чурилова.

«Вы, наверное, все время на служебной машине ездите, на заднем сидении? Вот лишу вас транспорта, будете передвигаться на личном или общественном. Тогда и дороги будете видеть лучше», — обратился к Альберту Чурилову губернатор.

Максим Егоров не в первый раз обращает внимание на состояние автодорог в регионе. По его мнению, улучшив работу чиновников, можно добиться снижения аварийности на дорогах. Губернатор требует от государственных и муниципальных служб, чтобы техника выходила на уборку снега независимо от температуры воздуха, даже если ожидается быстрое потепление.