Грозный, 27 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл «Ростов» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 ноября на стадионе в Грозном, завершилась со счетом 2:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Артем Полярус и Сенин Себаи.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Футболисты «Ростова», в активе которых 17 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября подмосковный футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 3:3.