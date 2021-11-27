Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на заключительном этапе Гран-при в Сочи.

Фигурное катание

Спортсменка получила 185, 29 балла в произвольной программе, набрав в общей сложности 272, 71 балла.

Кроме того, Валиева побила два мировых рекорда по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Примечательно, что предыдущие рекорды принадлежали ей же.

Второе и третье место также досталась представительницам России — Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых соответственно.