Москва, 27 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон отвергает все российские предложения о восстановлении межпарламентских связей. Об этом он сообщил в эфире YouYube-канала «Соловьев Life».

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

«Все запросы наши на встречи в Конгрессе отвергаются. Даже слушать не хотят российскую аргументацию. Наши предложения восстановить межпарламентские связи пропускают мимо ушей», — отметил дипломат.

Антонов также отметил, что США неадекватно оценивают свои возможности, в то время как мир становится все более сложным, что делает невозможным решение новых вызовов в одностороннем порядке.