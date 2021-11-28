28 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление президента Украины о том, что в стране якобы идёт подготовка к государственному перевороту.

Тимур Кондратьев, , 19:00 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря 2021 года, главным исполнителем которого якобы должен стать украинский олигарх Ринат Ахметов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 27 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"А что, давно пора. Очевидно, что Зеленский не справляется со своими обязанностями на посту президента Украины», — считает Антон В.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины сделал большую ошибку, раскрыв данные о подготовке к госперевороту в стране, потому что это может поселить в сознание украинцев саму возможность подобного исхода.

«Зря этот наркоша об этом сказал. Желающих присоединиться к очередному государственному перевороту на Украине будет масса. По сути, Зеленский сделал бесплатную рекламу своим противникам», — поделился своим мнением Rodoslav S.

Владимир Зеленский на заседании СНБО Украины Rnbo.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленскому следовало бы прекратить мешать волеизъявлению народа, который больше не согласен терпеть его в кресле президента. В ином случае можно заподозрить Зеленского в том, что он предал идеалы майдана, пишут граждане.

«Заявляет о готовящемся госперевороте, хотя сам является продуктом госпереворота в феврале 2014. Не будь майдана, на Украине никогда бы к власти не пришёл посредственный клоун», — пишет Владимир Б.

Часть людей считает, что Зеленский, вместо того чтобы договориться со своими противниками, по сути, объявил им войну, что может стоить ему очень дорого.

«Не надо быть таким обидчивым, следует идти на добрый диалог со своими оппонентами. А тут он прямо обвиняет кого-то в попытке госпереворота, накидывая ярлыки. Надо работать во имя народа, а не упиваться собой и превосходством власти. Зеленский поступает очень неумно. Будь он нормальным человеком, то люди (люди, а не чиновники) сразу бы к нему потянулись и ни о каком перевороте и речи бы быть не могло», — написала Валентина К.

Ринат Ахметов Komul

Ряд пользователей указывает на то, что власть вскружила Зеленскому голову и теперь он не готов расстаться со своим президентским креслом.

«Зеленский, ты же сказал, что один срок посидишь и уйдешь, если кому-то ты не будешь нравиться в кресле президента. Скоро закончится всё это. Зачем кипишуешь? Или ты уже почуял вкус власти?» — обращается Роман З.

Отдельные комментаторы отмечают, что угроза госпереворота — плохая черта для страны, претендующей на то, чтобы быть цивилизованной.

«Украина реально стала страной типичного африканского типа. Когда она обанкротится, все эти потуги сразу перестанут существовать, как и спонсоры этой страны третьего мира. Жаль, что Россия лет пять назад просто не перекрыла все экономические потоки, видно же было, что всё это закончится очередным переворотом. Спасать тут было нечего», — указывает Сергей Я.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции о том, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря 2021 года, главным исполнителем которого якобы должен стать украинский олигарх Ринат Ахметов.