Москва, , 22:20 — REGNUM С попытками скрыть провалы в политике главы Украины Владимира Зеленского могут быть связаны обвинения в сторону Российской Федерации по поводу возможной военной угрозы украинскому государству. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

Анатолий Антонов U.S. Mission Genev

«Эта истерия, которая сегодня просто здесь (в США — прим. ИА REGNUM) налицо в отношении мнимой российской угрозы, — сказал Антонов. — По-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины».

По его словам, представители РФ в США постоянно в СМИ, в комментариях политологам и в ответах администрации США говорят о том, что «Россия ни на кого не собирается нападать».

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти США пытаются разрушить сотрудничество РФ и ЕС в сфере энергетики.