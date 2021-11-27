Москва, 27 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 30 января территорию США покинет группа из 27 российских дипломатов. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

Mil.ru Анатолий Антонов

«Дипломатов наших (из США — прим. ИА REGNUM) выгоняют, — сказал Антонов. — 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда».

Как передавало ИА REGNUM, 23 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ заявил, что стратегические ракетоносцы ВВС США заметно активизировали свои полёты в непосредственной близости от восточной государственной границы России, угрожая, в том числе, и Китаю.