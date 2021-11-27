Москва, 27 ноября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высоко оценил консультации Москвы и Вашингтона по кибербезопасности. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

США и Россия

«Я хотел бы сказать, что появились первые ростки позитивного результата на этом направлении», — отметил дипломат.

Антонов также подчеркнул, что всего между Соединенными Штатами и Россией состоялось четыре раунда консультаций.

Напомним, в июне 2021 года прошли переговоры между лидерами России и США, по итогам встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве в области кибербезопасности.