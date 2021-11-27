Астрахань, , 21:33 — REGNUM Проверка информации об осквернении братской могилы погибших в Великой Отечественной войне организована в Астраханской области. Об этом 27 ноября сообщается на сайте прокуратуры Астраханской области.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратурой Астраханской области организована проверка информации… — говорится в сообщении. — Установлено, что отсутствует часть автомата памятника, расположенного на кладбище по улице Софьи Петровской».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.