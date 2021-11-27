Москва, 27 ноября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Члены орфографической комиссии РАН подвергли критике проект новых правил русского языка. Соответствующее обращение было распространено в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Подписавшие обращение в адрес Министерства просвещения отметили, что в документе отсутствует научный аппарат. Подписи поставили 22 члена комитета из 34. В ведомстве пообещали прислушаться к мнению ученых.

Напомним, проект новых правил русского языка был подготовлен Минпросвещения. Если документ будет принят, то это станет первым обновлением с 1956 года. По мнению чиновников, за эти десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и нормы, которые нуждаются в регламентации.