Химки, Московская область, , 21:12 — REGNUM Подмосковный футбольный клуб «Химки» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 ноября на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 3:3.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Эльмир Набиуллин, Денис Глушаков и Александр Долгов. У гостей отличились Виктор Клаэссон, Реми Кабелла и Владимир Ильин.

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Химки» пока занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 25 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:1.