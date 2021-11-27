Великий Новгород, 27 ноября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Шимском районе Новгородской области произошло крупное ДТП — пассажирский рейсовый автобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новгородской области.

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Авария произошла 27 ноября на автомобильной дороге «Волот — Шимск» вблизи населенного пункта Солоницко.

«В момент аварии в салоне автобуса находились 15 пассажиров, погибших нет, — говорится в сообщении. — Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Причины аварии пока неизвестны.