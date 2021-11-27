Мадрид, 27 ноября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В возрасте 61 лет скончалась известная испанская писательница Альмунда Грандес. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

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У женщины был диагностирован рак, об этом она призналась в октябре 2021 года.

«Испанская литература прощается с одной из самых важных фигур», — говорится в сообщении радиостанции.

Напомним, Альмунда Грандес родилась в 1960 году в Мадриде. Многие ее произведения переведены на иностранные языки, сама она не раз удостаивалась престижных литературных премий. Наиболее известные ее работы — это «Возрасты Лулу», «Поцелуи на хлебе».